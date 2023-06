40 Grad Fieber: Jenny Frankhauser besorgt um Söhnchen Damian

Sie macht sich große Sorgen! Seit über einem halben Jahr ist Jennifer Frankhauser (30) im absoluten Mamaglück: Sie und ihr Partner Steffen König sind nämlich mittlerweile stolze Eltern eines Sohnes. Neben schönen und außergewöhnlichen Momenten mit ihrem kleinen Damian teilt die ehemalige Dschungelkönigin nun aber ein paar beunruhigende Seiten des Mamaseins: Jennys kleiner Sohn musste mit hohem Fieber ins Krankenhaus!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die 30-Jährige mit einer beunruhigenden Nachricht: Ihr Knirps musste in eine Klinik gebracht werden. Der Grund: Der Kleine hatte über 40 Grad Fieber. "Sorry, dass es heute so ruhig war. Mein Herz ist heute in tausend Teile gebrochen. Wir haben den halben Tag im Krankenhaus verbracht. Damian geht es gar nicht gut. Ich melde mich die Tage", berichtet sie ihren Fans. Wie es dem kleinen Mann nun geht, hat Jenny bisher noch nicht verraten.

Noch vor wenigen Tagen erzählte die Schwester von Daniela Katzenberger (36), dass sie mit ihrem Baby das erste Mal am Meer war. "Dein erster Strandtag", schrieb Jenny zu einigen Pics, wo die beiden in coolen Beach-Looks am Wasser posieren.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian, 2023

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Damian, April 2023

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de