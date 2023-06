Affärengerüchte: Natalie Portman genießt Fußballspiel allein

Ist an den Gerüchten etwa was dran? Seit 2012 ist Natalie Portman (41) mit dem Balletttänzer Benjamin Millepied (45) verheiratet. Im vergangenen Jahr hatte es erste Gerüchte gegeben, dass es bei dem Paar kriseln soll. Nun behaupteten böse Zungen erneut, dass die beiden wohl in einer Ehekrise stecken: Der Franzose soll die Schauspielerin betrogen haben! Nun wurde Natalie ohne ihren Mann bei einem Fußballspiel gesichtet!

Paparazzi-Aufnahmen zeigen den Filmstar bei einem Fußballspiel in Paris, bei dem die Mannschaften Paris Saint-Germain und Clermont Foot 63 gegeneinander antraten. Trotz der Gerüchte um eine Ehekrise und einer Affäre ihres Mannes scheint Natalie kein Trübsal zu blasen. Ausgelassen lacht sie auf den Bildern und feuert fröhlich die Spieler an. Auch ihre Stilsicherheit scheint die Britin nicht verloren zu haben – für das Match warf sie sich in einen karierten Blazer und eine weiße Bluse.

Ihren Mann hat Natalie dabei offenbar zu Hause gelassen – hat das einen Grund? Wie Page Six vor wenigen Tagen berichtete, hat die 41-Jährige wohl herausgefunden, dass ihr Gatte untreu gewesen war. Benjamin soll Natalie während eines Trips nach Frankreich mit einer 25-jährigen Frau betrogen haben. Das Paar wolle jedoch an seiner Ehe arbeiten. "Sie haben sich nicht getrennt und versuchen, ihre Probleme zu lösen. Ben tut alles, was er kann, um Natalie dazu zu bringen, ihm zu verzeihen. Er liebt sie und ihre Familie", hatte ein Insider klargestellt.

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman bei der Premiere von "Carmen"

ActionPress Natalie Portman bei einem Fußballspiel in Paris

Getty Images Natalie Portman im Mai 2023

