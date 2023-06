Deshalb versteht sich Selena Gomez so gut mit den Beckhams!

Selena (30) ist die Dritte im Bunde! Im vergangenen Jahr waren der Promi-Sprössling Brooklyn Beckham (24) und die Schauspielerin Nicola Peltz (28) vor den Traualtar getreten. Seitdem gehen die beiden als vermähltes Paar durchs Leben und haben sich mit ihrer engen Freundin Selena Gomez eine prominente Ergänzung ins Team geholt. Das Dreiergespann verbringt viel Zeit zusammen und teilt gelegentlich Schnappschüsse von gemeinsamen Unternehmungen im Netz. Nun verrät Selena das Geheimnis ihrer Freundschaft!

Im Interview mit Wondermind erklärt die Sängerin, weshalb sie sich so gut mit dem Ehepaar Peltz-Beckham verstehe: "Es ist so wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die gleichgesinnt sind, die dich aber auch einfach für dich lieben. Ich denke, das ist es, was ich an unserer Freundschaft schätze." Dem fügt Nicola hinzu, dass sie die gleiche Vorstellung von einer guten Freizeit teilen würden, die nicht unbedingt voraussetzt, viel auszugehen: "Die besten Momente sind die, in denen man nichts tun muss. Man kann einfach mit den Menschen zusammen sein, die man liebt, und das macht mich so glücklich. Ich bin aber auch so ein Stubenhocker."

Selena hatte in der Vergangenheit mit ihrem turbulenten Liebesleben für Schlagzeilen gesorgt. Auf ihre On-off-Beziehung zu Popstar Justin Bieber (29) folgten Liebeleien mit den Musikern Zedd (33), The Weeknd (33) und seit Kurzem wird ihr eine Romanze mit Sänger Zayn Malik (30) nachgesagt.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham

Instagram / CnTHQL-L3Qp Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz Beckham und Selena Gomez an Silvester 2022/23

