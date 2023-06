Erst als er Eva kennenlernte, wollte Ryan Gosling Kinder!

Sie hat seine Ansichten verändert! Während der Dreharbeiten von "The Place Beyond the Pines" verliebten sich die Hauptdarsteller Eva Mendes (49) und Ryan Gosling (42) ineinander. Seitdem gelten die Hollywoodstars für viele Fans als absolutes Traumpaar. Die zwei gemeinsamen Töchter Esmeralda und Amada machten die Schauspieler zu einer Familie. Nun überrascht der Hottie mit dieser Aussage: Vor Eva wollte Ryan keine Kinder!

Im privaten Interview mit GQ thematisierte er das Familienleben mit seinen Ladys. "Es stimmt, dass ich nicht an Kinder gedacht habe, bevor ich Eva kennenlernte. Aber nachdem ich sie kennengelernt hatte, wurde mir klar, dass ich ohne sie einfach keine Kinder haben wollte", gab Ryan ehrlich zu. Anscheinend konnte er sich nur mit seiner Eva Nachwuchs vorstellen. Der Gedanke war ihm damals bei den gemeinsamen Dreharbeiten gekommen.

"Es gab Momente, in denen wir so taten, als wären wir eine Familie und ich wollte nicht mehr so tun als ob. Mir wurde klar, dass ich mich wirklich glücklich schätzen kann, dieses Leben zu führen", schwärmte Ryan von seiner Liebe. Zuletzt verriet ein Insider gegenüber US Weekly, dass er und Eva auch noch total verliebt seien.

