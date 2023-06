Kim Kardashian verbietet Kids wegen Kanye West fernzusehen!

Kim Kardashian (42) will ihre Kids vor Kanye Wests (45) Verhalten schützen. Nachdem sich die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Rapper im vergangenen Jahr scheiden ließen, ging es bei dem "Eazy"-Interpreten bergab: Er sorgte mit seinen rassistischen, antisemitischen und beleidigenden Aktionen für jede Menge Aufsehen. Aus diesem Grund wurden auch einige Kooperationen mit ihm beendet. Und auch Kim will wohl, dass Kanyes Verhalten ihre vier gemeinsamen Kids nicht negativ beeinflusst – deshalb ist Fernsehen im Hause Kardashian tabu!

In der aktuellen Staffel von The Kardashians verrät der Realitystar, wie er vermeiden will, dass seine Kinder von Yes Patzern Wind bekommen: Die Beauty verbietet ihren Sprösslingen fernzusehen – nur Apple TV ist erlaubt. "Ich kann nicht riskieren, dass als Nächstes 'Access Hollywood' oder irgendetwas in den Nachrichten kommt, was ihr Vater erwähnt hat und sie es dann sehen wollen", erklärt die vierfache Mama und fügte dem unter Tränen hinzu: "Ich muss einen Weg finden, sie zu schützen. Und so haben sie immer noch nichts gesehen, aber ich gehe in den Krisenmodus." Vor allem ihre älteste Tochter North (9) wolle sie davor bewahren, etwas über die Schandtaten ihres Vaters zu erfahren.

Aber nicht nur darüber packt Kim in der Sendung aus, sondern auch über ihre damaligen Eheprobleme mit dem Vater ihrer Kinder. "Ich hatte es satt, Kanyes Aufräumkommando zu sein. [...] Ich musste umherlaufen und jeden hinter seinem Rücken anrufen und sagen: 'Es wird wieder okay, keine Sorge. Gebt ihm einfach noch eine Chance'", gibt Unternehmerin zu.

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2023

Getty Images Kim Kardashian mit ihrer Tochter North

Getty Images Kanye West im November 2014

