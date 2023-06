Nach Scott Disicks Unfall: Tochter Penelope kümmerte sich

Scott Disick (40) konnte sich auf die Unterstützung seiner Tochter verlassen. Scott Disick ist an der Seite von Kourtney Kardashian (44) bekannt geworden. Auch wenn der Unternehmer und die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin heute kein Paar mehr sind, ziehen die beiden für ihre Kinder an einen Strang. Im August war der Dreifachpapa in einen schweren Autounfall geraten. Jetzt verrät Scott, wie sehr ihm Töchterchen Penelope (10) in dieser Zeit zur Seite stand.

In der aktuellen Folge der neuen "The Kardashians"-Staffel spricht Scott mit seiner einstigen Schwiegermutter Kris Kardashian über den erschreckenden Vorfall. "Das Auto schlug auf und machte einen Purzelbaum nach vorne. Dann schlug das Auto wieder auf", schildert er den Unfall und berichtet, dass vor allem seine älteste Tochter sofort zur Stelle war, um ihren Vater zu unterstützen. "Gut, dass ich P. habe. Sie hat sich um mich gekümmert. Sie hat das ganze Blut von mir entfernt, als sie da war", erzählt der 40-Jährige dankbar.

Dabei erklärt Scott auch, wie liebevoll sich Penelope um ihren verletzten Vater kümmerte. "Sie kam mit einem nassen Lappen herunter. Sie hat mir mein Gesicht ganz sauber gemacht. Sie war eine große Hilfe", fügt der stolze Papa hinzu.

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Reign und Tochter Penelope

Getty Images Scott Disick, TV-Star

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick mit seiner Tochter Penelope

