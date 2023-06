Nach Trennung: Emma Watson mit mysteriösem Mann gesichtet

Hat Emma Watson (33) etwa schon einen neuen Mann an ihrer Seite? Die Schauspielerin hält ihr Privatleben normalerweise aus der Öffentlichkeit heraus. 2022 war dennoch ihre Beziehung zu dem umstrittenen Geschäftsmann Philipp Green bekannt geworden, mit dem sie erstmals in Venedig gesichtet worden war. Vor wenigen Wochen wurde berichtet, dass das Paar getrennt sein soll. Nun war Emma mit einem mysteriösen Mann erneut in Venedig unterwegs!

Bilder, die der Daily Mail vorliegen, bilden die Harry Potter-Darstellerin in Venedig in Begleitung eines unbekannten Mannes ab. Die Schnappschüsse zeigen das Duo dabei, wie sie in einem der berühmten Wassertaxis sitzen und anschließend gemeinsam in einem Restaurant dinieren. Dabei sollen sich später zwei Freunde zu Emma und ihrer Begleitung gesellt haben. Während die 33-Jährige zu dem Treffen ein langes Sommerkleid mit einem weißen Hemd darüber trug, war der Mann ganz in Schwarz gekleidet. Besonders auffällig ist jedoch seine ebenso dunkle Brille mit runden Gläsern, die doch ziemlich an den Protagonisten aus Emmas Kinoerfolg "Harry Potter" erinnert.

Das ist jedoch nicht der einzige Mann, mit dem die "Die Schöne und das Biest"-Darstellerin in der letzten Zeit gesichtet worden war. Im März war sie mit ihrem Ex-Freund Brendan Wallace bei einem Konzert von Twitter-Usern entdeckt und abgelichtet worden. Auf den Fotos scheint es so, als hätten die beiden eine Menge Spaß miteinander gehabt und ihre Zeit sehr genossen.

Emma Watson bei den Academy Awards 2023

Emma Watson, Schauspielerin

Emma Watson im September 2022

