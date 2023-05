Alles aus: Emma Watson und Brandon Green sind getrennt!

Jetzt ist es endgültig! Emma Watson (33) spricht in der Öffentlichkeit sehr wenig über ihr Privatleben. Besonders in ihrem Liebesleben gab es bisher einige Auf und Abs. Im August 2022 wurde die Schauspielerin zum ersten Mal mit Brandon Green, dem Sohn des umstrittenen Geschäftsmannes Philipp Green, in Venedig gesichtet. Seitdem führten die beiden eine On-off-Beziehung. Doch nun ist endgültig alles aus und vorbei: Emma und Brandon sind getrennt!

Und das wohl auch schon ziemlich lange! Wie Daily Mail berichtet sei die Beziehung nach 18 "ernsthaften" Monaten in die Brüche gegangen – kurz nach Weihnachten im vergangenen Jahr. Was der Grund für die endgültige Trennung der beiden ist, bleibt jedoch bisher unklar. Doch möglicherweise gibt es wieder einen neuen Mann an Emmas Seite!

Und zwar keinen Geringeren als ihren Ex-Freund Brendan Wallace. Denn im März dieses Jahres wurden die Schauspielerin und der Unternehmer während eines Konzerts gesichtet. Während Taylor Swift (33) eine Show auf der Bühne ablieferte, wurden die beiden von Twitter-Usern abgelichtet. Auf den Fotos scheint es so, als hätten die beiden eine Menge Spaß miteinander gehabt und ihre Zeit sehr genossen.

Emma Watson, 2022

Emma Watson im Jahr 2014

Emma Watson, "Die Schöne und das Biest"-Darstellerin

