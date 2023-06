Theresia Fischer wird wegen Beinverlängerung oft angeguckt

Theresia Fischer (31) muss sich immer wieder neugierigen Blicken stellen. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat sich im vergangenen Jahr zum zweiten Mal die Beine verlängern lassen. Inzwischen ist die Behandlung vollständig abgeschlossen und die Influencerin 14 Zentimeter größer. Statt zuvor 1,70 Meter misst sie nun 1,84 Meter. Dass sie damit für eine Frau verhältnismäßig groß ist, bemerkt auch ihre Umgebung: Theresia wird im Alltag oft angeguckt.

In ihrer Instagram-Story erzählte die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin: "Ich merke das zum Beispiel, wenn ich auf großen Veranstaltungen bin und da viele Leute sind. Da gucken die Leute schon sehr." Das haben sie vorher wohl auch. "Aber mein Freund gibt mir da manchmal Bescheid und sagt: 'Oh, die hat geguckt'", fügte Theresia hinzu. Auch beim Einkaufen sei sie jüngst auf ihre Größe angesprochen worden: "Also es ist eher so mit einer Überraschung verbunden. Es war bis jetzt nie irgendwie negativ."

Nur Theresias Oma hat ein bisschen was an ihrem Aussehen auszusetzen. "Du hattest eine schöne Größe vorher", gab sie ihrer Enkelin zu verstehen. Außerdem findet sie die Influencerin zu dünn: "Ich reagiere so, dass du mehr essen musst, dass du ein bisschen kräftiger wirst. Dann passt das auch zu der Größe besser."

Theresia Fischer, Model

Theresia Fischer, TV-Bekanntheit

Theresia Fischer mit ihrer Oma und ihrem Freund

