Eric Sindermann sicher: Mike Cees lässt vieles an sich heran

Eric Sindermann (34) möchte ihm den Rücken stärken. Der Realitystar war schon in einigen TV-Formaten zu sehen und sorgte dort nicht selten für eine Menge Drama. Seit einigen Wochen steht der Partykönig für die neue Show "B:Real" vor den Kameras, in der verschiedene Realitysternchen in ihrem privaten Alltag begleitet werden. Auch Erics Freund Mike Cees ist Teil des Casts. In der Vergangenheit sorgte dieser mit seinem Verhalten häufig für Kopfschütteln. Gegenüber Promiflash gab Eric jetzt während der "B:Real"-Dreharbeiten zu: Mike ist nicht so hart, wie er immer tut!

"Mike ist für mich schon so eine Person, die ab und zu auch etwas Hilfe braucht und die auch vieles sehr an sich heranlässt", erklärte der 34-Jährige. Außerdem stellte er klar: "Ich glaube, Mike tut in der Öffentlichkeit immer so: ‘Ach, das macht mir nichts’, aber Mike hat mir damals selbst erzählt, als Das Sommerhaus der Stars angefangen hat, hat er sich zu Hause verbarrikadiert und ist nicht mehr herausgegangen." Dementsprechend sei es seine Aufgabe, sich um seinen Freund zu kümmern und ihm den Rücken zu stärken.

Erst kürzlich wurde das neue TV-Format bekannt gegeben. Auch erste Infos zu dem Cast wurden dabei preisgegeben. Demnach können sich Fans darauf freuen, private Einblicke in die Partnerschaft und Therapie von Mike und seiner Frau Michelle Monballijn zu bekommen. In der Vergangenheit hatte das Paar im TV mit ihren Beziehungsproblemen immer wieder für Aufsehen gesorgt.

Anzeige

RTLZWEI / Christoph Kassette Der Cast von "B:Real"

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

Anzeige

RTLZWEI Mike Cees-Monballijn bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de