Groupie? "Unter uns"-Star Jens Hajek verpasst kein Konzert!

Von ihm kann Jens Hajek (55) wohl nicht genug bekommen! Seit 2016 spielt der Schauspieler nun schon den Geschäftsmann Benedikt Huber in der erfolgreichen Vorabendsoap Unter uns. Doch auch im zweiten Teil von "Manta Manta", der vor wenigen Monaten in die deutschen Kinos kam, konnte der Darsteller eine Rolle ergattern. Vermutlich wird der Serienstar auf der Straße ständig von Fans erkannt. Doch offenbar steckt auch in ihm selbst ein kleiner Fanboy: Für diesen Star reist Jens nämlich um die Welt!

Seit er ein Teenager war, sei der 55-Jährige Fan von Bruce Springsteen (73)! "Der Mann verkörpert einfach die pure Hingabe zu und die grenzenlose Freude an seinem Beruf und er erzählt mir mit fast jedem seiner Songs eine Geschichte", schwärmt der Schauspieler im Interview mit der Bild. Um sein Idol live auf der Bühne zu sehen, reise Jens sogar um die ganze Welt – zuletzt sei er in Rom gewesen, doch auch New York und Barcelona habe Jens schon für ein Konzert bereist. Einmal sei der "Unter uns"-Star, ohne im Vorhinein ein Ticket gekauft zu haben, nach Australien gereist! "Ich schaue nach Tickets an der Abendkasse. Das erhöht den Reiz. Die Konzerte sind vorab nämlich oft schnell ausverkauft", erklärt Jens.

Sogar seine Rolle in der Serie teile seine Liebe für Bruce Springsteen mittlerweile. Ob der Musiker auch mal einen Gastauftritt in der Sendung haben wird? "Ich habe ihm einen Brief geschrieben und hoffe, dass er mal am Set vorbeikommt. Schon der Gedanke daran bereitet mir Gänsehaut", verrät Jens.

Jens Hajek in New York, 2020

Bruce Springsteen im April 2023

Jens Hajek, Schauspieler

