Kryptische Zeilen: Meint Yeliz Koc hier Jannik Kontalis?

Geht diese Message an Jannik Kontalis? Anfang dieses Jahres hatte Yeliz Koc (29) bei Make Love, Fake Love nach ihrem Traummann gesucht. In Jannik schien sie diesen gefunden zu haben – im Netz turtelten die beiden nach der Show nur allzu gerne. Vor wenigen Wochen zogen dann jedoch erstmals Gewitterwolken im Paradies auf: Zwischen Yeliz und Jannik war plötzlich alles aus. Nur wenig später gaben sie ihrer Beziehung aber noch eine Chance. Nun sieht es so aus, als wenn auch der zweite Versuch gescheitert ist!

Jannik folgt seiner Partnerin nämlich nicht mehr – beide haben zudem jeglichen Pärchen-Content auf Instagram gelöscht. Yeliz selbst erklärte ihren Fans, dass auch sie verwundert sei. Nun teilt die Mutter von Snow Elanie (1) zudem ein kryptisches Zitat: "Manche Menschen sind nur solange bei dir, wie du ihnen nützlich bist. Ihre Loyalität endet dort, wo ihre Vorteile aufhören." Meint die Influencerin damit etwa Jannik?

In dem ganzen Chaos um eine mögliche Krise wolle Yeliz aber nach vorne schauen und sich um ihre Tochter kümmern. "Deswegen muss ich jetzt die starke Mama sein, auch wenn das nicht immer einfach ist", erklärte die 29-Jährige. Jannik hüllt sich derweil noch in Schweigen.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2023

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie und Yeliz Koc

