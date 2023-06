"Losgeheult": So lernte Iris Klein ihren neuen Lover kennen

Sie äußert sich ehrlich! Iris Klein (56) musste in den vergangenen Monaten viel durchmachen: Ihr Noch-Ehemann Peter Klein (56) soll sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen haben. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und ihr einstiger Liebster liefern sich seitdem eine verbale Schlammschlacht, die ihresgleichen sucht. Doch seit Kurzem hat Iris einen neuen Mann an ihrer Seite. Gegenüber Bild schildert sie, wie sie diesen kennenlernte: "Mir fiel diese scheiß Papiertüte runter und ich habe wieder einmal losgeheult und in dem Moment steht dieser Mann vor mir und hilft mir einfach das Waschmittel wieder ins Auto zu tragen." Im Anschluss habe der Unbekannte das Reality-TV-Sternchen auf einen Kaffee eingeladen.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de