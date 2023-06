Lulu Lewe über hartes Los als Sarah Connors Schwester!

Sie hatte es nicht leicht! Lulu Lewe ist schon seit Kindertagen an das Leben im Rampenlicht gewöhnt – wenn auch eher im Schatten ihrer berühmten Schwester, Sängerin Sarah Connor (42). Im Grundschulalter hatte sie im Musikvideo zu "From Sarah With Love" mitspielen dürfen, später war sie in der Reality-Show ihrer großen Schwester zu sehen und konnte sogar selbst einen Versuch als Popsängerin starten. Nun verrät Lulu allerdings, dass es nicht immer leicht war, eine berühmte Schwester zu haben!

Im Gespräch mit RTL packt Lulu darüber aus, wie sie die Schulzeit als kleine Schwester des deutschen Stars erlebt hat: "Es war nicht einfach!" Die Blondine habe mit Mobbing und Hass zu kämpfen gehabt. Vor allem ihr eigenes Mitwirken in Sarahs bekanntem Musikvideo habe unschöne Folgen für die junge Frau gehabt: "Da fing es an, dass Leute mich erkannt haben oder ich Schwierigkeiten in der Schule hatte mit Mobbing. Das habe ich dann schon zu spüren bekommen."

Lulu heiratete im Jahr 2019 ihren langjährigen Freund Basti standesamtlich, ehe 2022 die große Hochzeitsfeier folgte. Damals war fast die ganze Familie Lewe zusammengekommen, unter anderem auch Sarah.

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe im Februar 2023

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe im November 2022

Instagram / lulucita__ Basti Scheibe und Sophia-Luisa Lewe im August 2020

