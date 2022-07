Sarah Connors kleine Schwester Lulu Lewe hat geheiratet!

Da liegt Liebe in der Luft. Eigentlich haben Lulu Lewe (30) und ihr Partner Basti Scheibe bereits Ende 2019 geheiratet. Die große Feier bleib allerdings aus, da die Gesundheitskrise keine größeren Zusammenkünfte erlaubte. Umso schöner, dass die Schwester von Sarah Connor (42), die selber im Musik-Business unterwegs ist, ihre große Hochzeitsfeier jetzt nachholen konnte. Mit zweieinhalb Jahren Verspätung haben Basti und Lulu zum zweiten Mal "Ja" zueinander gesagt.

Wie in den Instagram-Storys von Freunden und Familie des Paares zu sehen ist, gaben die Blondine und ihr Freund Basti sich heute bei der freien Trauung das Ja-Wort. Die Braut war klassisch in einem weißen Kleid mit Tüll und Glitzer gekleidet – während der Bräutigam einen marineblauen Anzug wählte. Neben Sarah war auch ihre andere Schwester Valentina Lewe zu Gast bei der Hochzeitsfeier und teilte einige Eindrücke.

Eigentlich halten Lulu und Basti ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit raus. Doch ab zu teilt die Sängerin, die damals Berühmtheit durch das Musikvideo zu "From Sarah with Love" ihrer Schwester Sarah erlangte, einen kleinen Einblick aus ihrem Beziehungsleben mit Basti. So teilte die "Crush On You"-Interpretin im vergangenen Sommer einen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten aus dem Sommerurlaub und begeisterte damit die Fans.

Instagram / alexandersrsberlin Basti Scheibe und Sophia-Luisa Lewe bei ihrer Hochzeit

Instagram / valentinalewe Sophia-Luisa Lewe, kleine Schwester von Sarah Connor

Instagram / lulucita__ Basti Scheibe und Sophia-Luisa Lewe im August 2020

