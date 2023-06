Nach Einbruch: Jessica und Johannes Haller hatten Security

Jessica Haller (33) und Johannes Haller (35) lebten in Angst. Eigentlich hätte alles so perfekt sein können: Seit 2020 sind die beiden Realitystars glücklich liiert und krönten ihr Liebesglück mit ihrer Tochter Hailey-Su. Gemeinsam genießen sie ihr Familienleben seit einigen Jahren in ihrer Wahlheimat: der sonnigen Insel Ibiza. Dort bewohnten sie bis vor Kurzem eine 2000 Quadratmeter große Traumvilla. Doch 2022 dann der Schock: In ihrem Zuhause wurde eingebrochen. Jetzt sprachen Johannes und Jessica über die Zeit nach dem Einbruch.

"Vier Wochen lang hatten wir nachts die Security bei uns auf dem Dach stehen", plauderte der ehemalige Bachelorette-Kandidat gegenüber RTL aus. Außerdem fügte Johannes hinzu: "Das war dann so der Moment, wo man realisiert, so geht es nicht weiter." Zwar sei es keine Seltenheit, dass auf Ibiza eingebrochen werde, dennoch wollten die beiden ihr Schicksal nicht dem Zufall überlassen. Inzwischen wohnen Johannes und Jessica in einem geschützten Wohnviertel mit Kameraüberwachung und Security.

Erst kürzlich hatte die Brünette die neue Luxus-Villa stolz in ihrer Instagram-Story präsentiert. "So langsam komme ich an", erklärte Jessica ihren Followern. Damals war die Einrichtung zwar noch nicht komplett, doch das großzügige Wohnzimmer kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ein besonderes Highlight blieb den Fans auch nicht verborgen: Eine Dachterrasse mit Pool und Blick aufs Meer.

Instagram / https://www.instagram.com/jessica_haller/ Jessica Haller und ihre Tochter Hailey-Su

Instagram / jessica_haller Jessica und Johannes Haller, Influencer-Paar

Instagram / jessica_haller Jessica Hallers neue Wohnung

