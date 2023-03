Jessica Haller präsentiert ihre neue Luxus-Villa im Netz

Jessica Haller (32) fühlt sich endlich wieder wohl. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Liebster Johannes (35) hatten sich vor sechs Jahren bei der Bachelorette kennengelernt. 2021 kam die gemeinsame Tochter Hailey-Su (1) auf die Welt. Die kleine Familie wanderte vergangenes Jahr nach Ibiza aus. Doch in ihr dortiges Heim wurde bereits zweimal eingebrochen, weshalb das Paar umziehen musste. Nun zeigt Jessi stolz ihr neues Haus.

In ihrer Instagram-Story gibt die 32-Jährige ihren Followern einen Einblick in ihr neues Luxus-Miethaus. Sie erklärt: "So langsam komme ich an." Trotzdem sei die Einrichtung noch nicht komplett, doch das großzügige Wohnzimmer kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die Küche sei kleiner als ihre vorherige, doch sie habe alles verstauen können. Besonderes Highlight der neuen vier Wände ist die Dachterrasse mit Pool und Blick auf das Meer. Am wichtigsten sei für Jessi allerdings die Sicherheit.

Auch wenn das neue Heim so schick ist, fiel der Essenerin der Abschied von ihrem alten Zuhause alles andere als leicht: "Ich werde dieses Haus so vermissen. Wir haben hier so viel gelacht", gab Jessi kurz vor dem Umzug preis. "Ich wünschte, ich könnte schnell abschließen und mich auf das neue Kapitel freuen, aber wenn ich an etwas hänge, dann so richtig", hatte Jessica außerdem bereits vorher festgestellt.

Instagram / jessica_haller Jessica Hallers neue Wohnung

Instagram / jessica_haller Jessica Hallers Dachterrasse

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller im Dezember 2022

