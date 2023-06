Paul McCartney chillt mit Jay-Z bei Konzert von Beyoncé

Musik-Ikonen unter sich! Ihre Fans mussten lange warten, doch vor wenigen Wochen startete Superstar Beyoncé (41) endlich ihre "Renaissance World Tour". Teilweise wurde die "Single Ladies"-Interpretin sogar von ihrer eigenen Tochter Blue Ivy Carter (11) während ihrer Performances tänzerisch unterstützt. Damit gab diese ihr Bühnen-Debüt – und das vor mehreren Tausend Menschen. Auch ihr Mann Jay-Z (53) lässt sich Beys Auftritte nicht entgehen, und: Er chillt gemeinsam mit Paul McCartney (80)!

Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 53-Jährigen und die Beatles-Legende in Gesellschaft von Pauls Frau Nancy im Konzertpublikum. Auf mehreren Bildern scheint der Musikproduzent in ein Gespräch mit dem "Let It Be"-Interpreten vertieft zu sein. Letzterer entschied sich kleidungstechnisch für ein hellblaues Hemd und zog eine dunkelblaue Jacke darüber. Jay hingegen setzte auf einen Look in Schwarz – dabei durften eine Sonnenbrille und eine Beanie-Mütze nicht fehlen.

Queen Bs Auftritt dürfte die Herren sehr unterhalten haben. Schließlich soll die "Alien Superstar"-Interpretin im Rahmen ihrer "Renaissance World Tour" sämtliche Geschütze auffahren – und keine Kosten scheuen. Ihre Instagram-Follower finden, die Musikerin bringe zudem wie gewohnt gesangstechnisch und auch tänzerisch Bestleistungen auf die Bühne.

Getty Images Paul McCartney und Nancy Shevell im Jahr 2023

Getty Images Jay-Z und ein Freund während eines NBA-Spiels im Jahr 2022

Getty Images Beyoncé 2016 in Miami

