Überraschung: Beyoncé rockt Bühnenshow mit Tochter Blue Ivy

Beyoncé (41) und ihre Tochter Blue Ivy (11) sind ein unschlagbares Team. Die Sängerin tourt derzeit mit ihrem Album "Renaissance" durch die Welt. Bei einem Auftritt in Paris hatte sie dann eine besondere Überraschung für ihre Fans: Ihre elfjährige Tochter tanzte im Partnerlook mit ihr auf der Bühne. Und nun durfte Blue Ivy auch in London mit ihrer Mutter das Publikum begeistern.

Wie Daily Mail berichtet, brachen Beyoncés Fans bei ihrer Show in tosenden Applaus aus, als sie Blue Ivy auf die Bühne holte. Wie schon in Paris trat das Duo im Partnerlook auf: Beide begeisterten in einem leuchtenden Rot. Während der Popstar einen glitzernden Jumpsuit anhatte, trug ihre Tochter einen etwas lockereren Look und dazu eine lässige Sonnenbrille auf der Nase. Aber nicht nur die Konzertbesucher waren begeistert. Der stolzeste Zuschauer war wohl Blue Ivys Papa Jay-Z (53), der ebenfalls auf den Rängen saß.

Wie stolz Mama Beyoncé auf den Auftritt ihrer Ältesten war, hatte sie bei Instagram gezeigt. Dort hatte sie ihrem Spross einen liebevollen Post gewidmet. "Meine wunderschöne Erstgeborene. Ich bin so stolz und dankbar, dass ich deine Mama sein darf", hatte die "Crazy in Love"-Interpretin stolz geschrieben. Dazu hatte sie einige Schnappschüsse der Choreografie von Blue Ivy zusammen mit ihren Tänzern geteilt.

UnBoxPHD / SplashNews.com Blue Ivy Carter und Beyoncé in London, Mai 2023

Getty Images Jay-Z, Tochter Blue Ivy Carter und Beyoncé

Getty Images Beyoncé und ihre Tochter Blue Ivy Carter bei einem Basketballspiel 2018

