"Peinlich": Fans sind genervt von Kylie Jenners Luxus-Posts!

Bescheidenheit ist eine Tugend! Die Reality-TV-Darstellerin Kylie Jenner (25) weilt derzeit mit ihrer Mutter Kris Jenner (67) in der französischen Hauptstadt Paris. Nun ließ sie ihre Fans an dem Städtetrip teilhaben und postete eine Reihe Schnappschüsse, die sie unter anderem im Privatjet sowie einer Limousine zeigen. Während sich zahlreiche Fans an den Aufnahmen erfreuen, melden sich auch ein paar kritische Stimmen zu Wort: Manche Nutzer sind der Meinung, dass Kylie ihren Reichtum zur Schau stellt!

Auf Instagram provozierte die Beauty unterschiedliche Reaktionen mit ihrer neuesten Fotoserie – einige Nutzer machen ihrem Unmut über Kylies Luxus-Posts in der Kommentarspalte deutlich: "Das ist mehr als peinlich... wir wissen, dass du reich bist, aber ein bisschen Bescheidenheit kann nicht schaden. Aber natürlich wissen du und deine geistlose Familie nicht, was das Wort bedeutet." Ein anderer findet: "Poste etwas, das wir noch nicht gesehen haben und das bedeutungsvoll ist. Verdammt langweilig." Bisher hat sich Kylie nicht zu der Kritik geäußert.

In den letzten Wochen hatte die kleine Schwester von Kim Kardashian (42) vor allem mit ihrer angeblichen Romanze mit Schauspieler Timothée Chalamet (27) von sich reden gemacht. Vor wenigen Tagen hatten Paparazzi die beiden erstmals zusammen fotografiert und damit die Gerüchteküche weiter angeheizt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in Paris, Mai 2023

Getty Images Die Kardashians im Jahr 2015

Getty Images Kylie Jenner, Unternehmerin und Influencerin

