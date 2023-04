Zwei Monate nach seinem Tod: Sharon Stone erinnert an Bruder

Sharon Stone (65) vermisst ihren Bruder Patrick. Im Februar hatte sie die traurige Nachricht verkündet, dass ihr jüngerer Bruder völlig überraschend im Alter von nur 57 Jahren an Herzversagen gestorben ist. Das war schon der zweite Schicksalsschlag für die Schauspielerin in kurzer Zeit: Vor eineinhalb Jahren hatte sie sich bereits von ihrem elf Monate alten Neffen, Patricks Sohn, verabschieden müssen. Zwei Monate nach Patricks Tod erinnert sich Sharon jetzt liebevoll an ihn zurück.

Auf Instagram teilt sie einige Aufnahmen aus dem Jahr 2016. Darauf sind Patrick und seine Familie bei einem fröhlichen Tag am Strand zu sehen. Auch Sharon und ihr Bruder liegen sich in dem Clip in den Armen. Darunter bringt sie ihre Trauer zum Ausdruck. "Ich denke an meinen Bruder und die vergangenen Tage", schreibt der Hollywoodstar zu den Fotos aus einer glücklichen Zeit.

Gegenüber DailyMail gestand Sharon zuletzt, wie sehr sie die Todesfälle in ihrer Familie belasten: "Es ist wirklich viel. Die Auswirkungen sind einfach verheerend." Sie kämpfe jeden Tag damit, das Geschehene zu verarbeiten. "Ich versuche einfach, jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt. Ich muss einfach versuchen, zu verstehen", erklärte die 65-Jährige.

Anzeige

Getty Images Sharon Stone bei der Pre-Grammy-Party von Clive Davis

Anzeige

Instagram / sharonstone Sharon Stone und ihr Bruder Patrick

Anzeige

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de