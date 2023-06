So hat Zweifachmama Jasi_xx3 ihren Freund Mou kennengelernt!

Jasi_xx3 (20) spricht über ihren Freund! Die TikTok-Bekanntheit ist bereits stolze Mama von zwei Kindern. Mit ihrem Ex bekam sie ihre Tochter Eleyna. Mit ihrem neuen Freund Mou durfte sie dann vor rund vier Wochen die kleine Miriya auf der Welt begrüßen. Zusammen ziehen sie nun die beiden Kinder der Influencerin groß. Doch wie haben sich Jasi und Mou eigentlich kennengelernt?

Auf Instagram widmete sich die Zweifachmama den Fragen ihrer Fans. Einer wollte wissen, wie Jasi ihren neuen Freund kennengelernt hat. "Mou macht seit zwei Jahren neben seinen Videos auf TikTok auch Videos über Liebeskummer und zu der Zeit, als ich eine Trennung hinter mir hatte, wurden mir seine Videos oft vorgeschlagen", erinnerte sich die 20-Jährige zurück. Sie habe ihn dann bei Instagram einfach angeschrieben. "Wir waren erst mal eine Zeit lang befreundet und dann hat sich irgendwann mehr entwickelt", führte sie aus.

Mittlerweile sind Jasmin und Mou schon ein richtiges Dream-Team. Wie sie den Alltag mit zwei kleinen Kindern wuppen, erklärte sie nämlich so: "Miriya ist noch viel am Schlafen, Eleyna ist vormittags zum Beispiel im Kindergarten und Mou ist ja auch noch da. Wir wechseln uns immer mal ab mit den Kindern und in der Zeit nutzt man dann halt immer die Chance, um seine Sachen zu erledigen."

Instagram / jasi_xx3 Influencer-Pärchen Mou und Jasi_xx3 mit ihrer Tochter Miriya

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihrem Freund

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihr Partner Mou im Juni 2022

