Freund hängengelassen: Nadja Abd el Farrag entschuldigt sich

Ist damit alles Vergeben und Vergessen? In den vergangenen Wochen sorgte Nadja Abd el Farrag (58) immer wieder für Aufsehen: Nach ihrem kurzzeitigen Verschwinden im März wollte ihr guter Freund Andreas Ellermann ihr den Rücken stärken. So besorgte der Millionär Naddel eine Wohnung und einen kleinen Job – doch gleich zweimal erschien die TV-Bekanntheit nicht zum verabredeten Termin. Nun entschuldigte sich Naddel für ihr Fehlverhalten!

Das berichtet jetzt Bild. Mit einer Videobotschaft soll sich die 58-Jährige an ihren Freund gewendet haben: "Sorry, sorry, sorry, hatte brutale Rückenschmerzen und ich konnte nicht mehr. Es tut mir echt leid, es tut mir echt leid. Und trotzdem wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Bussi, Bussi, Bussi!" Andreas räumte daraufhin ein: "Ich bin ein gutmütiger Mensch. Sie bekommt noch eine letzte Chance. Wenn es dann nicht klappt, kapituliere ich."

Der 57-Jährige übergab seiner langjährigen Freundin eine Arbeit, die ihm sehr am Herzen liegt. "Wir hatten abgemacht, dass sie 50 Bedürftige der Andreas-Ellermann-Stiftung im Zirkus betreut, Selfies macht, Autogramme schreibt, die Leute am Eingang begrüßt", erklärte Andreas gegenüber dem Medium. Als er Naddel dann abholen wollte und sie aber nicht die Tür öffnete, war er "sehr enttäuscht".

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann im April 2023

Getty Images Nadja Abd el Farrag, Moderatorin

Instagram / andreasellermann Andreas Ellermann (2. v. l.) und Nadja Abd El Farrag mit Umzugshelfern im Mai 2023

