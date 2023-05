"The Voice of Germany"-Jury wird komplett neu aufgestellt!

The Voice of Germany-Fans aufgepasst! Seit 2011 flimmert die beliebte Castingshow über die Bildschirme Deutschlands, in der schon so einige Gesangstalente ihr Können bewiesen haben. In der zwölften Staffel bestand die Jury aus Mark Forster (40), Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (38), Rea Garvey (50) und Musiklegende Peter Maffay (73). Nun wollen aber alle vier Juroren eine Pause einlegend –in der kommenden Season sitzen also komplett andere Coaches auf den roten Jury-Sesseln!

Das verkündet der Sender ProSieben nun über Twitter. "Niemals geht man so ganz, irgendwas von euch bleibt hier. Liebe Stefanie, lieber Mark, lieber Rea und lieber Peter, ProSieben und Sat.1 danken euch für großartige und wunderschöne Stunden bei 'The Voice of Germany'", heißt es in dem Statement von Senderchef Daniel Rosemann (43). Die vier seien immer willkommen in der Show: "Auf bald. Es war uns eine Ehre." Wer aber nun die Coaches der kommenden Staffel sein werden, ist noch nicht bekannt.

Schon zuvor war bekannt, dass Tabaluga-Miterfinder Peter Maffay seinen Jury-Posten aufgeben wird. Wie er gegenüber Promiflash betonte, schätze er die Zeit in der Castingshow aber trotzdem sehr: "Der Umgang miteinander ist bei 'The Voice' grandios. Man geht respektvoll miteinander um und das ist, glaube ich, das, was mir am meisten oder am eindrucksvollsten hängen geblieben ist."

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Die Jury von "The Voice of Germany" 2022

ProSieben / SAT.1 / André Kowalski Die Coach-Stühle der neuen "The Voice of Germany"-Staffel 2022

Getty Images Peter Maffay, Sänger

