Tish Cyrus gibt weitere Einblicke in Verlobung mit Dominic

Tish Cyrus (56) kann offenbar nicht anders, als ihr Glück mit der ganzen Welt zu teilen! Im November hatte die Mutter von Miley Cyrus (30) bekannt gegeben, dass sie in Dominic Purcell (53) verliebt ist. Nur wenige Monate später dann die Überraschung: Der "Prison Break"-Star hat um die Hand seiner Liebsten angehalten. Im Netz teilt Tish nun weitere Pics von diesem besonderen Tag mit ihren Followern!

Via Instagram teilte Tish kürzlich weitere Einblicke von dem Tag, an dem Dominic vor ihr auf die Knie gegangen war. "Der zauberhafteste Tag jemals. Ich vermisse dich Babe! Bis bald", schwärmt die 56-Jährige in der Bildbeschreibung zu den Schnappschüssen. Während man auf der einen Aufnahme erkennen kann, wie der Schauspieler ihr den Ring ansteckt, sieht man auf dem zweiten Bild, wie sich die zwei freudestrahlend in die Arme fallen.

Weiter schwärmt die Ex von Billy Ray Cyrus (61), dass ihr Verlobter sie überglücklich mache. "Du sieht aus wie ein Teenager", stellt die US-amerikanische Sängerin Kylie Sonique Love in der Kommentarspalte unter der Bilderreihe fest. "Durch ihn fühle ich mich auch wie einer", gibt Tish daraufhin zu verstehen.

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus und ihr Verlobter Dominic Purcell

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus und ihr Partner Dominic Purcell

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus und Dominic Durcell

