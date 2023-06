Jessica Haller über ihre Suizidgedanken: "Ich war labil"

Jessica Haller (33) spricht über ihre Depressionen. Eigentlich könnte es für die Influencerin kaum besser laufen: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Johannes Haller (35) lebt die ehemalige Bachelor-Kandidatin auf der sonnigen Insel Ibiza. Gekrönt wurde das Liebesglück der beiden vor einigen Jahren durch ihre gemeinsame Tochter Hailey-Su. Doch Jessica durchlebte auch schwierige Zeiten. Im Netz gab die Sängerin zu: Sie hatte Suizidgedanken.

In einer Frage-Antworten-Runde wollte ein neugieriger Fan wissen, ob die 33-Jährige schon einmal mit Suizidgedanken zu kämpfen hatte. "Leider ja. Bis heute trage ich die Erinnerung an diese Momente. Ich war labil, schwach und habe niemandem erzählt, wie es mir ging", gab Jessica in ihrer Instagram-Story offen zu. Doch die Influencerin habe die Hoffnung nicht verloren und durch professionelle Hilfe wieder angefangen, an sich selbst zu glauben.

Erst kürzlich hatte Jessica zugegeben, sich in Therapie begeben zu haben, weil sie immer auf die falschen Männer hereingefallen sei. "Ich habe Panik bekommen, dass ich niemals den richtigen Partner fürs Leben finden werde und niemals Mama werde", erklärte sie gegenüber GALA TV. Ohne professionelle Hilfe konnte sie sich nicht mehr aus ihrem Loch ziehen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Instagram / jessica_haller Hailey-Su Haller und Jessica Haller

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller im Dezember 2022



