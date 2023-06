Julian Zietlow träumt von einem Vierer mit Cathy Hummels!

Julian Zietlow macht keinen Hehl daraus. Der Unternehmer sorgte in den vergangenen Wochen für jede Menge Schlagzeilen: Er ist einer thailändischen Sekte beigetreten und scheint seitdem außer Rand und Band. So kursieren verstörende Videos von ihm im Netz und auch mit seinen sexuellen Vorlieben hält er nicht hinterm Berg. Jetzt träumt Julian sogar von einem Vierer mit seiner Freundin Kate Kolosovskaia, Cathy Hummels (35) und deren Schwester Vanessa Fischer.

In seiner Instagram-Story verrät der einstige Fitness-Influencer, welche Damen er gerne mit in sein Bett nehmen würde: Er teilt ein Bild, welches die Kampf der Realitystars-Moderatorin mit ihrer Schwester fast nackt zeigt. Während man die Ex von Mats Hummels (34) komplett oben ohne darauf sieht, lässt sich das bei Vanessa nur erahnen. "Lebensziel: Vierer mit Kate", äußert der zweifache Vater seinen Herzenswunsch zu dem Foto.

Julian und seine Freundin Kate hatten bereits im Netz zuvor nach einem Dreier gesucht! "Wir wissen, hier nach Sex-Dates zu suchen, ist nicht erlaubt auf Instagram. Julian und ich suchen ein Mädchen, das mit uns in Dubai Kaffee trinken will. Also Mädels, wer will mit uns einen richtig heißen Kaffee trinken?", hatte die Russin in ihrer Story erfragt.

Anzeige

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow

Anzeige

Instagram / cathyhummels Vanessa Fischer und Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und Kate Kolosovskaia im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de