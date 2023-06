Kim Kardashian stellt Looks für Dolce&Gabbana-Show zusammen!

Kim Kardashian (42) beweist wieder einmal ihr Händchen für Mode! Bei der Spring 2023 Show von Dolce&Gabbana wirkte der Realitystar sogar als Creative Director mit. In einem exklusiven Clip aus der neuen Staffel von The Kardashians, der Promiflash vorliegt, geht die Unternehmerin nun auf die Suche nach den perfekten Looks für den Laufsteg. “Ich möchte, dass die Leute es fresh finden und sehen, wie cool die Looks sind, die wir ausgesucht haben", plaudert die 42-Jährige aus. Ob Kim diese Challenge meistern kann? Das wird in der dritten Staffel von "The Kardashians“ auf Disney+ gezeigt.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de