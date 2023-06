Kryptische Zeilen: Ist Kourtney Kardashian wieder schwanger?

Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) bringen die Gerüchteküche zum Brodeln! Nach ihrer langjährigen Freundschaft flogen Anfang 2021 die Funken zwischen dem Realitysternchen und dem Musiker. Inzwischen sind die beiden Turteltäubchen verheiratet und genießen ihr Liebesglück als wahre Patchworkfamilie – denn während Kourtney bereits drei Kinder mit ihrem Ex Scott Disick (40) hat, ist auch Travis stolzer Zweifach-Vater. Jetzt sind sich viele Fans sicher: Kourtney ist wieder schwanger!

In ihrer Instagram-Story teilte die 44-Jährige einen Ausschnitt aus einer christlichen Tageszeitung. Ein Bibelvers fiel den Fans dabei besonders ins Auge: "Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zum heutigen Tag wie in Geburtswehen seufzt." Doch das ist nicht das einzige Indiz – auf einem Video von Travis war Kourtney in einem weißen Overall zu sehen, woraufhin sich viele Fans sicher waren: Sie versteckt einen Babybauch.

Und das, nachdem ein Insider erst kürzlich verraten hatte, dass die Unternehmerin keine Lust mehr auf ihr Familienbusiness und die Realityshow "The Kardashians" zu haben scheint. "Sie hat genug von dem Bedürfnis ihrer Schwestern, sich gegenseitig zu übertrumpfen", hieß es. Sie liebe ihre Familie zwar, sei aber auch aus dem Drama, was zu den Kardashians gehört, "herausgewachsen".

Kourtney Kardashian und Travis Barker im September 2022

Travis Barker und Kourtney Kardashian im Crossroads Kitchen, Oktober 2022

Travis Barker und Kourtney Kardashian

