Drama: Kourtney Kardashian will sich von Familie trennen!

Sie möchte sich damit nicht mehr beschäftigen! Kourtney Kardashian (44) ist Teil der wohl bekanntesten Reality-TV-Familie The Kardashians. Seit Jahren begleiten Kameras sie, ihre Schwestern Kim Kardashian (42) und Co. und ihre Mutter Kris Jenner (67). Dabei passieren nicht nur lustige Dinge – einst prügelten sich Kourtney und Kim sogar am Set. Auch in den kommenden Folgen der Familiendoku soll es zum Streit kommen. Dabei hat die Unternehmerin gar keine Lust mehr auf das ganze Drama!

Ein Insider plaudert nun gegenüber Heat Magazine aus, dass sich die 44-Jährige nicht mehr mit ihrer Familie verbunden fühle. Kourtney habe einfach genug von der Gehässigkeit. "Sie hat genug von dem Bedürfnis ihrer Schwestern, sich gegenseitig zu übertrumpfen", heißt es. Sie liebe ihre Familie zwar, sei aber auch aus dem Drama, was zu den Kardashians gehört, "herausgewachsen".

In einem Trailer der dritten Staffel von "The Kardashians" war bereits zu erkennen, dass es schon wieder Beef zwischen ihr und Kim zu sehen geben wird. Kourtney beschuldigt ihre jüngere Schwester, ihre Hochzeit mit Travis Barker (47) als "Geschäftsmöglichkeit" zu nutzen.

Anzeige

Getty Images Kim und Kourtney Kardashian, Reality-Stars

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Mai 2023

Anzeige

Cobra Team / BACKGRID / ActionPress Kourtney Kardashian und Travis Barker im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de