Nach Trennung: Patricia Blanco fordert mächtig Kohle von Ex!

Patricia Blanco (52) sinnt es offenbar nach Rache! Rund vier Jahre lang war die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin mit Andreas Ellermann durchs Leben gegangen. 2020 hatte der Multimillionär ihr sogar einen Heiratsantrag gemacht. Das Paar schien auf Wolke sieben zu schweben. Doch vor wenigen Wochen machten die beiden ihre Trennung öffentlich. Wie nun bekannt wurde, stellt Patricia jetzt wohl hohe Forderungen an ihren Ex!

Laut Bild-Informationen fordert die 51-Jährige unter anderem den Porsche, mit dem sie bislang gefahren war, sowie eine Rolex von ihm. Doch damit nicht genug. Patricia wolle auch weiterhin auf dem teuren Anwesen in Schleswig-Holstein wohnen. Ein Insider verriet dem Medium, wie es Andreas mit der Situation geht. "Er ist völlig zermürbt, will so gerne in sein Haus zurück. Doch Patricia will nicht raus. [...] Die Situation belastet ihn sehr", berichtete die Quelle.

Der 57-Jährige habe bereits versucht, seiner Ex entgegenzukommen. So dürfe sie unter anderem ihr Turnierpferd behalten. Auch die Kosten für den Stall wolle Andreas bis zum Ende des Jahres noch übernehmen. Ebenso habe er Patricia zugesichert, dass sie bis Dezember noch in seiner Firma bei vollem Gehalt angestellt bleibe.

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco mit ihrem Pferd

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann, Juni 2022

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Star

Anzeige

Denkt ihr, dass Patricia und Andreas sich noch einigen werden? Ja, hoffentlich. Nein, wahrscheinlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de