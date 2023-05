Verlobung geplatzt: Patricia Blanco und Andreas getrennt

Nun ist also doch alles aus und vorbei! Patricia Blanco (52) und ihr Verlobter Andreas Ellermann sind seit rund vier Jahren ein Paar. Zuletzt hatten die TV-Bekanntheiten jedoch eine Liebeskrise. Aus diesem Grund machten der Multimillionär und die Tochter von Roberto Blanco (85) eine Paartherapie, um wieder zueinanderzufinden. Doch gebracht hat das offenbar nichts, denn: Patricia und Andreas haben sich jetzt offiziell getrennt.

Im Interview mit Bild verriet der Immobilien-Unternehmer: "Wir haben uns getrennt und sind zu der Auffassung gekommen, dass jeder alleine leben sollte. Wir sind im Guten und friedlich auseinandergegangen. Die Beziehung ist von meiner Seite beendet und es gibt kein Zurück!" Im Moment wohnt die 51-Jährige wohl noch in Andreas' Anwesen – während er selber in ein Hotel zog. "Irgendwann will ich natürlich in mein eigenes Haus zurück", fügte er hinzu.

Doch auch wenn die Beziehung vorbei, will sich Andreas weiter um seine Ex kümmern. "Ich werde Patricia weiterhin unterstützen, sie hat ein großzügiges Übergangsangebot von mir bekommen, was sie bereits unterschrieben hat", erklärte er weiter. Das Wohl von Patricia scheint ihm wirklich noch am Herzen zu liegen: "Das ist sie mir wert, wir waren vier Jahre zusammen. Ich bin kein Schurke, der einfach die Schlösser wechselt und eine Frau rausschmeißt. Sie kann erst mal im Haus bleiben. Ich gehe ins Hotel – der Klügere gibt nach", schloss er ab.

Anzeige

Instagram / andreasellermann Andreas Ellermann an Ostern

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Patricia Blanco, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de