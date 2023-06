So bekommt Timur Ülker Job und Privatleben unter einen Hut

Für Timur Ülker (33) könnte es nicht besser laufen! Seit mehreren Jahren ist der Schauspieler Teil der erfolgreichen deutschen TV-Serie GZSZ. Auch privat scheint er mit seiner Freundin Caroline Steinhof das große Los gezogen zu haben. Schon seit mehr als zehn Jahren sind die beiden ein Paar. Mittlerweile haben sie sogar zwei gemeinsame Kinder – Tochter Ileya Zoé und Sohn Ilay Kaan. Um weder Job noch Familie zu vernachlässigen, setzt Timur auf sein Handy.

"Das Handy hilft mir sehr, das ist halt so mein Geschäftsgerät, ich bin sehr sehr viel am Handy", gibt der Schauspieler gegenüber Promiflash zu. Wegen der vielen Arbeit würde er seine Familie manchmal nur wenig sehen. Doch der GZSZ-Star weiß: "Dann gibt es so Momente, wo ich sage, alles klar, jetzt habe ich sieben Tage durchgearbeitet, jetzt ziehe ich mich mal zwei Tage zurück."

Der Familienvater freut sich über sein geregeltes Zeit-Management. Darüber sagt Timur: "Ich weiß nicht, wie, aber irgendwie läuft es". Im April wurde von RTL bekannt gegeben, dass der 33-Jährige seinen Vertrag verlängerte und somit weiter die Rolle von Nihat bei GZSZ übernehmen wird.

Anzeige

Instagram / timuruelker Caroline Steinhof und Timur Ülker im Juli 2022

Anzeige

RTL / Sebastian Geyer Timur Ülker als Nihat

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Timur Ülker und Niklas Osterloh bei GZSZ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de