So hat Timur Ülker seine Freundin Caro von sich überzeugt

Timur Ülker (33) gewährt intime Einblicke in seine Beziehung! Der GZSZ-Star ist mittlerweile schon seit zehn Jahren mit seiner Partnerin Caroline Steinhof zusammen. Die beiden haben sogar zwei gemeinsame Kinder – eine Tochter namens Ileya Zoé und einen Sohn, der auf den Namen Ilay Kaan hört. Jetzt ließen der Schauspieler und seine Freundin die Anfänge ihres Liebesglücks noch einmal Revue passieren – dabei verrieten sie, wie Timur sie letztendlich von sich überzeugen konnte!

Im Interview mit RTL erinnerte sich der ehemalige Let's Dance-Kandidat nun an das erste Aufeinandertreffen mit seiner Caro zurück. Sie arbeitete damals in einem Schuhgeschäft. "Ich kaufe nie Schuhe, nie. Und dann war ich da irgendwie fünfmal in der Woche in diesem Laden", erzählte Timur. Doch erst nach einiger Zeit habe sich der Hottie getraut, seine Angebetete anzusprechen. "Ich weiß noch, er hat mein Herz erobert, als er angefangen hat zu beatboxen", schwärmte die Beauty.

Obwohl der 33-Jährige und seine Caro nun schon ein ganzes Jahrzehnt miteinander durchs Leben gehen, scheinen sie immer noch viele Pläne für ihre gemeinsame Zukunft zu haben. Momentan sind die zwei Turteltauben mit dem Hausbau voll beschäftigt. Doch laut RTL-Informationen wolle Timur seiner Liebsten danach angeblich endlich einen Heiratsantrag machen.

Instagram / ileyschko GZSZ-Star mit seiner Freundin Caroline Steinhof

Instagram / timuruelker Caroline Steinhof und Timur Ülker im Juli 2022

Instagram / timuruelker Timur Ülker und Caroline Steinhof im August 2022

