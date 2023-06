So süß feiert Cristiano Ronaldo 6. Geburtstag seiner Kids!

Wie putzig! Fußballstar Cristiano Ronaldo (38) und Model Georgina Rodriguez (29) sind Eltern einer großen Patchwork-Familie: Zwei gemeinsame Kinder haben die beiden zusammen, wobei der 38-Jährige drei weitere Kinder aus vergangenen Liebschaften mit in die Beziehung brachte. Dabei gewährt das Pärchen nur zu gerne Einblicke in ihr Familienleben auf Social Media. So süß feierte Cristiano nun den sechsten Geburtstag seiner Zwillinge Eva und Mateo!

Gestern feierte das Paar den sechsten Geburtstag von Eva (6) und Mateo (6) mit einem süßen Instagram-Post. Auf den Fotos posieren Cristiano und Georgina mit den zwei Geburtstagskindern, Töchterchen Alana und Sohnemann Cristiano Jr. Die Familie lächelt gemeinsam, während die Zwillinge vor ihren jeweiligen Torten posieren – eine grüne Fußballtorte für Mateo und eine blaue Torte im Meerjungfrauentraum für Eva. "Herzlichen Glückwunsch meine Lieben! Papa ist sehr stolz auf euch alle", schrieb der Fußballprofi unter den Beitrag.

Natürlich ließ es sich auch Georgina nicht nehmen, am Ehrentag der zwei eine Bildstrecke im Netz zu posten. Allerdings sind ihre Fans dabei nicht ganz so begeistert von ihrer Selbstdarstellung auf den Schnappschüssen. "Ich verstehe nicht, warum du so eine fette Uhr auf den Geburtstagsfotos deiner Kinder zeigen musst", fragte sich einer von ihnen in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / cristiano Eva und Mateo Ronaldo im Juni 2022

Anzeige

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und seine Familie im Juni 2022

Anzeige

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de