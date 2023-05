Hailey elegant, Justin lässig: Die Biebers beim Abendessen

Wer hat hier den Dresscode nicht verstanden? Hailey Bieber (26) ist in ihren jungen Jahren schon eine absolute Fashion-Ikone: Mit ihren Outfits setzt sie Trends und inspiriert zahlreiche Frauen weltweit. Doch auch ihr Mann Justin (29) steht ihr in nichts nach: Nicht nur mit seiner eigenen Marke, sondern auch mit seinen coolen Looks bestimmt er die Modewelt mit. Nun gingen die Biebers zum Abendessen – und schmissen sich dafür in ganz verschiedene Outfits!

Hailey und Justin sind aktuell in London, wo das Model seine Skincare-Marke herausbringt. In der britischen Metropole gingen die Eheleute nun zum Abendessen ins Chiltern Firehouse – waren sich bezüglich des Dresscodes aber uneinig. Hailey trug ein hautenges, langes silbernes Kleid ohne Träger, das über und über mit Pailletten besetzt war. Dazu kombinierte sie elegante silberne Stilettos und eine schwarze Tasche. Justin hingegen setzte eher auf den lässigen Look: Er trug eine braune Baggy-Hose zu einem weißen Shirt, Hoodie und übergroßer Lederjacke. Seinen legeren Look vervollständigte der Musiker mit einer Basecap und grünen Sneakern.

Normalerweise sind sich Hailey und Justin mit ihren Looks sehr einig: Bei ihrem letzten Date in London waren sie sogar im Partnerlook erschienen! Beide hatten zum Abendessen eine helle Baggy-Jeans, eine lässige XXL-Lederjacke und eine dunkle Sonnenbrille getragen.

Backgrid Hailey und Justin Bieber im Mai 2023 in London

Backgrid Justin und Hailey Bieber im Mai 2023

MEGA Justin Bieber und Hailey Bieber im Mai 2023

