So cool sahen Justin Bieber und Hailey bei ihrem Date aus!

Ein Couple-Look, der sich sehen lassen kann! Sänger Justin (29) und Model Hailey Bieber (26) sind bereits seit vier Jahren glücklich verheiratet. Für viele ihrer Fans sind die beiden das Traumpaar schlechthin. Auf Social Media entzücken die zwei Turteltauben immer wieder mit süßen Schnappschüssen und ihren modischen Styles. Nun präsentierten sich Justin und Hailey bei ihrem Date in London in diesen stylishen Outfits!

Paparazzi schossen Fotos der beiden Turteltäubchen, wie sie gemeinsam das Londoner Restaurant Daphne's am Dienstagabend verließen. Das Pärchen gönnte sich eine Date-Night und sah dabei wie immer ultracool aus. Justin und Hailey trugen ein sehr ähnliches Outfit, denn beide trugen eine lässige Lederjacke mit cooler Sonnenbrille und eine Baggy-Jeans in heller Waschung. Die Beauty rundete ihren Look mit einem sleeky Bun und schwarzen Loafers ab, während ihr Liebster ein rotes Basecap mit weißen Sneakern kombinierte.

Auf Instagram verrät das Model ihren Followern, was es mit der London-Reise auf sich hat: Hailey wird in Kürze ihre erste eigene Skincare Brand auf den Markt bringen. In Chelsea drehte die 26-Jährige nun bereits einige Werbevideos mit den Beauty-Produkten. "Ich bin so aufgeregt, hier zu sein und meine Reihe zu launchen" , offenbarte sie in einer ihrer Storys.

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammys 2023

Getty Images Hailey Bieber auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Justin Bieber im Januar 2020

