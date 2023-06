"Verheult": Nach Idas GNTM-Exit passierte etwas Schlimmes!

Was trug sich nach Ida Kulis' Rauswurf am Germany's next Topmodel-Set zu? Eigentlich hatte die sympathische Kölnerin bei vielen Fans von Heidi Klums (50) Castingshow als absolute Favoritin gegolten – doch in der vergangenen Folge musste das Nachwuchsmodel dann seine Koffer packen. Jetzt sorgt die gebürtige Griechin zusätzlich für Fragezeichen bei ihren Supportern: Ida deutet nun nämlich an, dass nach ihrem Exit etwas Schlimmes passiert ist...

In ihrer Instagram-Story erzählt Ida jetzt von ihren Erlebnissen am GNTM-Set. "Nach dem Rauswurf ist was Schlimmeres passiert als der Rauswurf selber – und das am gleichen Tag oder direkt nachdem ich rausgeflogen bin", betont die 23-Jährige. Sie könne über dieses Geschehnis noch nicht öffentlich reden, da dieses noch "intern geklärt" werde. Trotzdem verrät sie noch: "Es ist ein Thema, das nicht nur mich betrifft, sondern auch andere Personen."

Offenbar muss es sich dabei aber um etwas ziemlich Emotionales handeln. Ida musste aufgrundessen beim Dreh nämlich weinen. "Der Grund, warum ich so verheult ausgesehen habe in den Interviews in der letzten Folge, war nicht mein Rauswurf", erinnert sie sich nun.

Anzeige

Instagram / ida_kulis Ida Kulis, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Ida, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / ida_kulis Ida Kulis im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de