Ida Kulis hat mit ihrem GNTM-Exit überhaupt nicht gerechnet!

Es kam für sie ganz überraschend! Ida Kulis galt als Top-Favoritin in der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel – kurz vor dem Finale musste die 24-Jährige die Show aber nun verlassen. Nicht nur die Fans sind von ihrem Rauswurf schockiert, sondern auch die Kandidatin selbst. "In der Folge habe ich nicht damit gerechnet, dass ich rausfliege", gibt sie im Promiflash-Interview preis. Sie habe aber auch eine Vermutung, warum Heidi sich letztendlich für Nicole anstatt für sie entschieden hatte: "Wenn es eins gegen eins ist, dann hat ein Best Ager oder ein Curvy Model viel bessere Chancen als ich."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de