Aus Psychiatrie entlassen: Bam Margera ist in Entzugsklinik

Wird es ihm bald besser gehen? Derzeit reißen die Negativ-Schlagzeilen um Bam Margera (43) nicht ab. In den vergangenen Monaten war der Jackass-Star etwa wegen häuslicher Gewalt festgenommen worden, dann war er auf der Flucht und galt sogar einige Tage als vermisst. Zuletzt wurde der US-Amerikaner dann in die Psychiatrie eingewiesen. Jetzt befindet sich Bam aber in einer Entzugsklinik und hofft auf Besserung.

Wie TMZ berichtet, ist der TV-Star aus der Psychiatrie entlassen worden und hat sich auf direktem Wege in ein Reha-Zentrum gemacht. Insider erklären, dass Bam in der Psychiatrie von Lamar Odom (43) abgeholt wurde. Der NBA-Star hat ihn dann mit in seine eigene Entzugsklinik genommen und wolle ihm nun helfen, clean zu werden.

Lamar hatte in den vergangenen Tagen schon öfter betont, dass er Bam helfen wolle. So sei er etwa schon am Dienstag im Krankenhaus bei ihm gewesen, um ihn anzubieten, dass er in eine seiner Einrichtungen kommen könne. Der Ex von Khloé Kardashian (38) besitzt insgesamt drei Reha- und Wellnesszentren in den USA.

Getty Images Bam Margera bei der "The Last Stand"-Premiere 2013

Getty Images Lamar Odom im Mai 2019

Getty Images Lamar Odom, Ex-Basketballspieler

