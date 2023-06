Vermisst gemeldet: Bam Margera in Psychiatrie eingewiesen

Bam Margera (43) wurde in eine Klinik gebracht. Der Bruder des Stuntman meldete ihn als vermisst, nachdem er mehrere Stunden nicht auffindbar war. Im Netz bat er die Fans um Mithilfe. Vor seinem Verschwinden drohte er US-Amerikaner sogar mit Suizid, weil er seinen fünfjährigen Sohn sehen wollte. Nun kann aufgeatmet werden: Bam wurde von der Polizei aufgegriffen und in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

Wie TMZ berichtet, fand das LAPD Bam in einem Schnellrestaurant, indem sie sein Telefon orteten. Bei ihrer Ankunft erkannten sie dann, dass der 43-Jährige möglicherweise eine Gefahr für sich selbst darstellen kann. Man habe ein psychiatrisches Team hinzugezogen, das schließlich veranlasste, dass er in die Obhut eine Klinik gegeben wird. Dort kann er bis zu 72 Stunden festgehalten und unter Beobachtung gestellt werden. Wie es um den aktuellen Gesundheitsstand von Bam steht, ist derzeit aber nicht klar.

Bams Ex-Partnerin Nicole Boyd hatte ihm den Kontakt zu dem gemeinsamen Sohn Phoenix bereits vor einigen Wochen vollständig verboten. Sie habe ihm auch nicht erlaubt, über FaceTime oder am Telefon mit seinem Spross zu sprechen. Zuletzt habe der Jackass-Star Phoenix im März gesehen, so der Anwalt des Skateboarders. Daraufhin hatte Bam in Netz eine regelrechte Wutrede geteilt und war dann kurzzeitig verschwunden.

