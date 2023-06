Beim Walk im Halbfinale: Die GNTM-Mädels zicken sich an!

Zwischen den Germany's next Topmodel-Kandidatinnen fliegen die Fetzen. Für die Mädels von Heidi Klum (50) steht in dieser Woche wohl einer der wichtigsten Walks überhaupt an: Es geht um den Einzug in das große Finale. Doch nicht für alle läuft es gut. Kandidatin Coco Clever konnte die Jury nicht wirklich überzeugen. Und als ihre Mitstreiterinnen sie aufmuntern wollen, kommt es plötzlich zum Streit.

Als Coco von ihrem "Germany's next Topmodel"-Walk zurück in den Backstage-Bereich kommt, warnt sie die anderen direkt, dass es heute eng werden kann. Selma, Nicole und Vivien versuchen sie aufzubauen und betonten, dass ja auch das Shooting noch zähle. Halbfinalistin Olivia sieht das offenbar anders: "Lügen hilft jetzt auch nicht weiter. [...] Das ist nicht nur ein Teil der Bewertung, das ist der Teil der Bewertung." Diese Aussage kommt bei den Mädchen gar nicht gut an. Vor allem Vivien ärgert sich. "Ich fand, das, was Olivia gesagt hat, ging gar nicht. Also, das war voll daneben", schimpft sie.

Aber warum hat Olivia nicht auch versucht, Coco aufzubauen? "Ich bin einfach ehrlich in dieser Situation. Aber mich hat es auch einfach aufgeregt, dass die anderen Leute irgendwie gelogen haben", erklärt die 22-Jährige im Interview. Sätze wie "Mach dir keine Sorgen" seien für sie schlicht eine Lüge. Sie erklärt den Mädels, dass am Ende immer der Walk das Entscheidende sei.

Anzeige

Instagram / coco_clever Coco Clever, GNTM-Teilnehmerin 2023

Anzeige

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, Kandidatin bei GNTM

Anzeige

Instagram / olivia_therese_ Olivia von GNTM 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de