Eine Kandidatin fliegt! Das sind die fünf GNTM-Finalistinnen

Fünf Mädels schaffen es in das Finale von Germany's next Topmodel. Die Modelshow von Heidi Klum (50) neigt sich langsam dem Ende zu. Sechs der Kandidatinnen schafften es bis in das Halbfinale. Und nun steht die Frage im Raum, wer ins große Finale einziehen darf. Zwar deutete Heidi bereits an, alle sechs Halbfinalistinnen mitzunehmen – doch jetzt muss doch eine GNTM-Kandidatin ihre Koffer packen!

Die Entscheidung fällt Heidi in der heutigen Folge "Germany's next Topmodel" beim letzten Walk vor dem großen Finale sichtlich nicht leicht. Als Letztes standen Vivien und Coco vor der Jury um das Topmodel und die Gastjuroren. Beide dürfen sich über großes Lob und motivierende Worte freuen. Aber es muss trotzdem eine ihre Koffer packen: Es trifft Coco! "Dass du Potenzial hast – das hast du in den letzten 17 Wochen bewiesen. Aber trotzdem muss ich sagen, ich konnte nach vielen Wochen dann irgendwann keine Steigerung mehr erkennen", erklärt sie Heidi ihre Entscheidung. Im Finale sind somit Vivien, Nicole, Somajia, Olivia und Selma.

Obwohl sie unmittelbar vor dem Finale gehen muss, trägt Coco ihr GNTM-Aus mit Fassung. "Ich glaube, ich wollte genauso sehr ins Finale wie jedes andere Mädchen auch. Aber man kann nicht alles haben im Leben", meint sie. Doch trotz des schweren Abschiedes dürfen sich die fünf Finalistinnen freuen. Vor Freude überwältigt fangen die Mädels Backstage an zu feiern.

Anzeige

Instagram / coco_clever Coco Clever, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki im Juni 2023

Anzeige

Instagram / coco_clever Coco Clever im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de