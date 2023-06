Kommen etwa alle sechs Kandidatinnen in das GNTM-Finale?

Heute Abend steht das Germany's next Topmodel-Halbfinale an! In der vorletzten Folge der 18. Staffel kämpfen noch Coco, Selma, Olivia, Somajia, Vivien und Nicole um den Einzug in den Showdown und damit um den begehrten Titel. Die Fans gehen davon aus, dass in der Episode noch ein Nachwuchsmodel seine Koffer packen muss. Aber kommen etwa alle sechs Kandidatinnen ins große Finale? Das deutet Heidi Klum (50) jetzt jedenfalls an...

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Chefjurorin jetzt einen Trailer, der einen ersten Einblick ins Halbfinale gewährt – doch vor allem die Beschreibung des Posts dürfte bei den Fans der Castingshow für Aufsehen sorgen. "Der Sprung ins große Finale", betitelt Heidi den Clip und fügt hinzu: "Alle sechs Models wollen es. Aber nicht alle sechs Models schaffen es – oder doch?" Stehen also in diesem Jahr womöglich sechs Kandidatinnen im Finale?

Auch im Halbfinale bekommt Heidi wieder prominente Unterstützung – und zwar direkt im Doppelpack! "Danke an Elle Macpherson und Philipp Plein, die mich im Halbfinale von GNTM 2023 unterstützen", schreibt die Modelmama auf Social Media.

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum beim GNTM-Covershooting 2023

Getty Images Heidi Klum im Mai 2023

Getty Images Philipp Plein, Designer

