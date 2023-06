GNTM-Fans enttäuscht: Finale findet ohne Zuschauer statt!

Die Fans sind enttäuscht! Am 15. Juni ist es endlich so weit und das lang ersehnte Finale von Germany's next Topmodel findet statt. Zum 18. Mal wird Heidi Klum (50) entscheiden, wer den Titel tragen und das begehrte Cover der Harper’s BAZAAR zieren darf. Doch in diesem Jahr werden für das Finale keine Zuschauer-Tickets verkauft. Und das kommt bei den Fans gar nicht gut an!

Unter einem Instagram-Posting des offiziellen Accounts bringen zahlreiche Follower ihren Missmut zum Ausdruck. "So traurig, dass es einfach keine Karten mehr für Fans gibt seit Jahren! Dann braucht es auch kein Live Finale mehr – ganz ehrlich", kommentiert ein Fan. "Finde es auch schade, dass es nicht mehr mit allen Fans stattfindet. Ich war mehrmals live dabei und fand es mega", schreibt ein weiterer User. Einige andere Nutzer fragen sich, weshalb seit der Pandemie keine Tickets mehr für die Show verkauft werden.

Auch wenn die Zuschauer in diesem Jahr darauf verzichten müssen, das Finale vor Ort zu genießen, dürfen sie sich über ein ganz besonderes Jurymitglied freuen. Wie ProSieben auf Social Media bekannt gab, wird Heidis Tochter Leni (19) ihre Mutter unterstützen: "Die Beauty wird Heidi bei der wohl wichtigsten Frage der Show unterstützen: Wer wird 'Germany's next Topmodel' 2023?"

