Leni Klum ist beim "Germany's next Topmodel"-Finale dabei!

Sie unterstützt ihre Mama! Am 15. Juni ist es so weit: Das große Germany's next Topmodel- Finale steht an. Schon zum 18. Mal kämpfen zahlreiche Kandidaten um den begehrten Titel – in dieser Woche wird sich entscheiden, welche Mädels im Staffel-Showdown gegeneinander antreten. Heidi (50) sitzt aber auch in diesem Jahr nicht alleine auf dem Jury-Sofa: Ihre Tochter Leni (19) greift ihr im Finale unter die Arme!

Das macht nun der Sender ProSieben über Instagram bekannt. "Alle, die Leni Klum bisher bei GNTM 2023 vermisst haben, können wir jetzt beruhigen", heißt es in ihrem Statement. Die 19-Jährige wird auch eine ganz besondere Aufgabe haben: "Die Beauty wird Heidi Klum bei der wohl wichtigsten Frage der Show unterstützen: Wer wird 'Germany's next Topmodel' 2023?" Leni ist auch schon die Zweite im Bunde – vor einigen Tagen wurde bereits das erste Jury-Mitglied für die Finalshow enthüllt: "Unholy"-Interpretin Kim Petras (30) ist auch mit dabei.

Könnte sich Leni denn auch vorstellen, komplett in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten und GNTM zu übernehmen? Wie die Laufstegschönheit im Interview mit Closer verriet, schließe sie das nicht aus: "Wenn ich das eines Tages übernehmen sollte, müsste ich auf alle Fälle viel besser in Deutsch werden." Sie arbeite aber schon daran und nehme Deutschunterricht.

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum während eines Events

Instagram / heidiklum Leni Klum und Heidi Klum

Instagram / leniklum Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni, 2022

