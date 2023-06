Kein Flirt: Leonardo DiCaprio datet Meghan Roche doch nicht

Kann er sich etwa nicht entscheiden? In letzter Zeit wird viel über das Liebesleben von Leonardo DiCaprio (48) spekuliert. Dabei heizt der Schauspieler mit seinen ständig wechselnden weiblichen Begleitungen die Gerüchteküche immer wieder aufs Neue an. Zuletzt wurde der Titanic-Star am vergangenen Wochenende mit Model Meghan Roche (22) auf einer Luxus-Jacht gespottet. Allerdings werden nun die Liebesgerüchte zunichtegemacht, denn: Leo und Meghan sollen sich angeblich gar nicht daten!

Eine Quelle verriet jetzt gegenüber Page Six, dass der einzige Grund, warum Leo und Meghan zusammen gesichtet wurden, sein Kumpel Badius wäre. Der Nachwuchssänger sei ein enger Freund des Hollywoodstars und reist wohl hin und wieder mit ihm. Der Insider behauptet, dass Meghan nicht mit Leo, sondern mit dem Rapper zusammen sei. Die Turteltauben sollen lediglich mit dem 48-Jährigen auf Reise gegangen sein.

Aber alles halb so wild. Der "Inception"-Darsteller scheint sich nämlich wieder anderweitig umgeschaut zu haben. Am Dienstag besuchten er und sein Ex-Flirt Gigi Hadid (28) ein Restaurant in London – jedoch kamen die zwei nicht gemeinsam. Leo wurde jedenfalls mit seinem Vater und seiner Stiefmutter gesichtet. Ob die 28-Jährige seine Eltern kennenlernen durfte, bleibt vorerst unklar.

ActionPress Leonardo DiCaprio und Meghan Roche im Juni 2023

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Gigi Hadid, Model

