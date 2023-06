Waren Leo DiCaprio und Gigi etwa mit seinen Eltern essen?

War das etwa ein Familien-Kennenlernen? Leonardo DiCaprios (48) Liebesleben sorgt weiterhin für viel Verwirrung: Vor einigen Monaten sollen sich der Schauspieler und Supermodel Gigi Hadid (28) gedatet haben. Doch kurz darauf habe die Romanze der beiden ein Ende gefunden – aber das war nur von kurzer Dauer. Vergangenen Monat wurden der Titanic-Darsteller und die Blondine nämlich gemeinsam gesichtet. Laut den neuesten Aufnahmen verbrachte Gigi sogar Zeit mit Leos Familie!

Am Dienstag besuchten die zwei ein Restaurant in London, allerdings kamen sie nicht zusammen an. Doch auf den Paparazzi-Schnappschüssen ist Leo mit seinem Vater und seiner Stiefmutter zu sehen – ob Gigi die Eltern des 48-Jährigen kennenlernen durfte? Dies bleibt vorerst ungewiss, doch laut TMZ machten sich die zwei zur selben Zeit auf den Weg in ein weiteres Restaurant. Es ist also gut möglich, dass sich Gigi und Leos Wege dort gekreuzt haben.

Doch nicht nur die 28-Jährige war an den Orten unterwegs, wo sich ihr Ex-Flirt aufhielt. Wie Mail Online berichtet, hatte Leo noch ein weiteres Aufeinandertreffen: Die einstige Romanze des Oscarpreisträgers Neelam Gill (28) besuchte ebenfalls eines der beliebten Lokale.

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Anzeige

Raw Image LTD / MEGA Gigi Hadid auf dem Weg zum Restaurant, Juni 2023

Anzeige

Getty Images Neelam Gill im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de