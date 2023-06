Sarah Ferguson schwärmt von ihrem kleinen Enkel Ernest!

Sarah Ferguson (63) ist eine stolze Großmutter! Erst vor wenigen Tagen wurden Prinzessin Eugenie (33) und ihr Mann Jack Brooksbank (37) zum zweiten Mal Eltern. Im Netz verkündete das Paar stolz die Geburt von Söhnchen Ernest George Ronnie. Doch nicht bloß die beiden sind völlig hin und weg von ihrem kleinen Nachwuchs. Auch die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) kann ihre Freude über ihren jüngsten Enkel kaum in Zaum halten. So süß schwärmt Sarah von Ernest!

"Er ist ein wirklich hübscher kleiner Junge", schwärmt die 63-Jährige in einer Vorschau ihres Podcasts "Tea Talks with the Duchess & Sarah". Sie sei eine ganz vernarrte "Gee-Gee", wie sie sich selbst – statt mit dem gängigen Begriff Großmutter – bezeichnet. Auch der Name ihres jüngsten Enkels habe es ihr angetan. Ernest ist mit seinem dritten Namen Ronnie nämlich nach Sarahs Vater Ronald benannt! "Das hat mich zum Weinen gebracht", gibt die Britin gerührt zu.

"Er ist nach seinem Ur-Ur-Urgroßvater George, seinem Großvater George und seinem Großvater Ronald benannt", verriet Eugenie bereits auf Instagram. Der Ur-Ur-Urgroßvater des Kleinen ist George V., der bis Dezember 1936 König von Großbritannien gewesen war. Dessen zweiter Vorname war Ernest. Großvater George wiederum stammt aus der Familie von Jack.

Getty Images Sarah Ferguson in Venedig 2022

Getty Images Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank im April 2023

Getty Images Sarah Ferguson im September 2022

