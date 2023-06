Süß! Kylie Jenner feiert Tochter Stormis Vorschulabschluss

Zuckersüß oder doch zu viel des Guten? Kylie Jenner (25) zählt wohl zu den einflussreichsten Social-Media-Stars der Welt. Fast tagtäglich lässt die 25-Jährige ihre Community an ihrem luxuriösen Leben teilhaben – dabei postet sie neben Aufnahmen aus ihren neuesten Fotoshootings auch immer wieder private Schnappschüsse. So wie auch zuletzt. Mit ihren Fans teilte Kylie jetzt nämlich einen ganz besonderen Moment im Leben ihrer Tochter Stormi (5)!

"Mein süßes Mädchen hat heute die Vorschule abgeschlossen", schreibt Kylie auf Instagram zu einem Bild, das die sichtlich stolze Mama in einer liebevollen Umarmung mit ihrer Tochter zeigt. Auf dem Schnappschuss kniet Kylie neben der Fünfjährigen, während diese ein weißes Spitzenkleid trägt und einen Strauß pinke Rosen in den Händen hält. "Erwachsenes Mädchen", kommentiert Freundin Hailey Bieber (26) das süße Foto der beiden. Doch erscheint Stormis Vorschulabschluss manch anderem wohl etwas übertrieben. In einem Kommentar heißt es: "Das ist die wahrscheinlich ausgefallenste Vorschule aller Zeiten."

Zuletzt sorgte der Keeping up with the Kardashians-Star vor allem mit seinem Liebesleben für mediale Aufmerksamkeit. So soll Kylie Gerüchten zufolge Schauspieler Timothée Chalamet (27) daten. Anscheinend habe der "Dune"-Darsteller sogar bereits Teile ihre Familie kennengelernt. Bilder zeigten die angeblichen Turteltauben vor etwa einer Woche beim gemeinsamen Treffen mit ihren Geschwistern.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Stormi und Aire

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin und Influencerin

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de